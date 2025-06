Ceyda diverte público ao usar roupas de Fazilet em Força de Mulher Cantora foi ‘zoada’ pelo crush Raif por se vestir igual à escritora Novidades|Do R7 10/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/06/2025 - 02h00 ) twitter

Ceyda diverte ao se vestir como Fazilet Reprodução/RECORD

Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) é uma das personagens preferidas do público que acompanha a novela Força de Mulher. E o envolvimento da cantora com Raif (Sinan Helvacı) e o trabalho com Fazilet (Hümeyra) encantaram os fãs, que torcem pelo retorno da vizinha de Bahar naquela casa.

Uma das cenas que divertiu o público foi quando Fazilet deu algumas roupas a Ceyda, e ao usar as peças da patroa, a jovem foi ‘zoada’ pelo seu crush, Raif. Nas redes sociais, os internautas se divertiram com a situação.

“Ceyda é incrível. Maravilhosa com seu jeitinho engraçado de se expressar em cada situação. Trazendo muita alegria para nós que a amamos. Fazendo-nos rir e chorar”, escreveu uma seguidora.

Enquanto outra ressaltou as mudanças nas vidas de Raif e Falizet: “Depois que a Ceyda chegou mãe e filho estão mais felizes”.

Veja:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Entenda como Bahar foi parar nas mãos de Cem:

Cem (Hakan Kurtas) chegou na trama de Força de Mulher para tirar a paz de Bahar (Özge Özpirinçci) e Ceyda (Gökçe Eyüboğlu). As duas foram enganadas por Bersan (Sahra Şaş) e não imaginavam que a proposta de trabalho para cozinhar era apenas a fachada de um esquema criminoso. E para quem está confuso com tantos acontecimentos, confira um resumo! Reprodução/RECORD