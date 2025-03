Conversa entre Sarp e Bahar divide a opinião do público de Força de Mulher Ex-casal teve papo franco sobre o que aconteceu durante os anos em que a protagonista achava que o marido estava morto Novidades|do R7 05/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/03/2025 - 02h00 ) twitter

Conversa entre Bahar (Özge Özpirinçci) e Sarp (Caner Cindoruk) sobre o passado divide a opinião do público de Força de Mulher Reprodução/RECORD

A conversa que Sarp (Caner Cindoruk) e Bahar (Özge Özpirinçci) tiveram sobre o que aconteceu nos últimos anos em Força de Mulher rendeu comentários dos telespectadores nas redes sociais. No perfil oficial da novela no Instagram, o público ficou dividido entre defender a versão do galã e criticar a ausência dele na vida da família.

Na cena, Sarp finalmente explicou tudo o que aconteceu desde o acidente no barco. Mas, a versão não convenceu a maioria dos fãs que, entre os comentários nas redes sociais, torcem para que a mocinha fique com Arif (Feyyaz Duman).

Confira:

“Não tem desculpa, Sarp. Você podia sim ir atrás da sua amada Bahar. Ficou quatro anos no conforto com a Piril, filhos, agora vem dar uma de bonzinho. Pega a mala de volta com Piril que te ama, deixa Bahar com Arif”, opinou uma fã. “Quase me convenceu, só que não”, brincou outra.

“Ele procurou sim, mas foi enganado. Não lembram que o pessoal falava que morreram?”, defendeu uma telespectadora.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Enver (Şerif Erol) e Hatice (Bennu Yıldırımlar) já passaram por momentos bons e ruins em Força de Mulher, mas continuaram juntos. Os anos de união fizeram o casal amadurecer e se tornar uma verdadeira inspiração para o público da novela. A seguir, veja sete momentos em que os personagens demonstraram todo o amor que sentem um pelo outro!