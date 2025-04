Dilema de Bahar sobre Arif leva público de Força de Mulher à reflexão Ceyda incentiva a amiga a retomar a relação com o amado Novidades|Do R7 16/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ceyda incentiva Bahar a tentar novamente com Arif Reprodução/RECORD

Afinal, Bahar (Özge Özpirinçci) e Arif (Feyyaz Duman) formam ou não um casal em Força de Mulher? O dilema da protagonista tem dado o que falar entre o público. Durante uma conversa com Ceyda (Gökçe Eyüboğlu), Bahar afirma não querer ficar com ninguém e sim cuidar dos filhos, apesar do incentivo da cantora para uma nova chance a Arif.

Nas redes sociais, o público acredita que a jovem tenha que se permitir amar novamente e embarcar na relação.

“Você não precisa ter um homem na sua vida, mas ter um amor incondicional e um amor companheiro é imprescindível”, garantiu uma seguidora. Já outra refletiu: “Os filhos crescem, vão seguir suas vidas e você fica sozinha! Bom companheiro vai sempre ficar do seu lado”.

Mas teve internauta que discordou: “Não é porque Arif ajudou a Bahar que eles têm que ficar juntos, pois também ajudou a Ceyda vendeu o carro dele para pagar a dívida dela. Ele é um homem de bom coração, tem que arrumar uma mulher sem compromisso e filhos, ter uma família dele e ser feliz”.

‌



Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Arif e Bahar: confira um resumo da breve história de amor do casal em Força de Mulher

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Com o retorno de Sarp (Caner Cindoruk) em Força de Mulher, Bahar (Özge Özpirinçci) terminou o relacionamento com Arif (Feyyaz Duman) para que Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) pudessem ter o pai por perto. Enquanto o casal está separado, que tal conferir um resumo da história deles? Reprodução/Instagram