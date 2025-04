Polêmica! Término de Bahar e Arif em Força de Mulher acende discussão entre fãs Nas redes sociais, o debate sobre a decisão da protagonista foi intenso, com pessoas a favor e contra; vem entender Novidades|Do R7 11/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/04/2025 - 02h00 ) twitter

Bahar prioriza os filhos e termina com Arif em Força de Mulher Reprodução/RECORD

A decisão de Bahar (Özge Özpirinçci) em terminar com Arif (Feyyaz Duman) na novela Força de Mulher deixou os fãs do casal alvoroçados. Afinal, a mãe de Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) fez ou não certo ao dizer que prioriza os filhos à relação com o amado. Nas redes sociais, o debate é intenso entre o público, com pessoas contra e a favor ao ultimato de Bahar.

“A Bahar é muito egoísta e não assume que ela, na verdade, ainda gosta do Sarp (Caner Cindoruk), não é pelos filhos... Enquanto todos fazem a vontade dela, ela aceita, mas a partir do momento que ela precisa fazer algo por todos ela não pensa duas vezes em abandoná-los. Não que ela seja obrigada a ficar com o Arif, mas pelo menos seja sincera e respeite o sentimento dos outros, porque falar como se ele estivesse pedindo para ela desistir dos filhos e muita falta de respeito”, apontou uma fã.

Já outra seguidora discordou e deu seu relato:

“Nada a ver, ela sempre fez tudo pelos filhos, lembra quando ela estava doente? Fazia de tudo para os filhos não perceberem que estava sentindo dor e sempre esteve, sim, ajudando os amigos Bahar é uma grande mulher e batalhadora e não ama mais o Sarp, mas tem que ficar com ele pelos filhos, pois eles são muitos pequenos, quanto ao Arif os dois se amam desde que se conheceram, mas ela sempre pôs os filhos em primeiro lugar”.

Relembre:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Arif e Bahar: confira um resumo da breve história de amor do casal em Força de Mulher

share Com o retorno de Sarp (Caner Cindoruk) em Força de Mulher, Bahar (Özge Özpirinçci) terminou o relacionamento com Arif (Feyyaz Duman) para que Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) pudessem ter o pai por perto. Enquanto o casal está separado, que tal conferir um resumo da história deles? Reprodução/Instagram