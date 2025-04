Público de Força de Mulher vibra com mudança em relação de Bahar e Hatice Mágoas ficaram no passado e fãs da novela turca comentaram sobre a aproximação de mãe e filha na trama Novidades|Do R7 08/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Reaproximação de Hatice (Bennu Yıldırımlar) e Bahar (Özge Özpirinçci) é enaltecida por fãs de Força de Mulher Reprodução/RECORD

Os telespectadores de Força de Mulher repararam na mudança na relação entre Bahar (Özge Özpirinçci) e Hatice (Bennu Yildirimlar) na novela turca. Diferentemente do início da trama, quando as duas tinham brigas constantes, os fãs perceberam que mãe e filha têm tido mais momentos de acolhimento.

Nas redes sociais, os fãs enalteceram a reaproximação entre as personagens. Dezenas de telespectadores comentaram sobre essa nova fase de Bahar e Hatice no perfil oficial da novela turca no Instagram.

Confira:

“É comovente ver como a relação da Bahar com a mãe evoluiu demais em comparação ao início”, disse uma seguidora “Foi depois da doença de Bahar, que quase a levou à morte”, opinou uma fã sobre o que teria motivado essa mudança.

‌



“Isso só está acontecendo porque a Bahar escolheu perdoar a mãe e o perdão é assim, ele reconstrói aquilo que foi quebrado”, analisou outra telespectadora.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja também: Beleza de Bahar causa alvoroço na trama

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Linda é ela! Bahar (Özge Özpirinçci) chegou na festa de Ali (Eren Ikizler) e Omer (Emre Ikizler) entregando beleza e classe! A protagonista usou um vestido elegante de Sirin (Seray Kaya), e mesmo com o sapato da irmã, um número menor que o dela, manteve a postura. Sarp (Caner Cindoruk) ficou completamente encantado pela esposa, já Piril (Ahu Yağtu) teve um surto de raiva. Confira os melhores momentos da festa dos gêmeos! Reprodução/RECORD