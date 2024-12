Doruk explica para Arif o que é amor e aquece o coração dos fãs Segundo a opinião divertida do público de Força de Mulher, os dois são apaixonados, um pela Ceyda, e outro pela Bahar Novidades|Do R7 08/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 08/12/2024 - 02h00 ) twitter

Doruk é um garotinho, mas já tem sua própria opinião sobre o amor Reprodução/RECORD

O amor foi pauta de uma conversa divertida entre Arif (Feyyaz Duman) e Doruk (Ali Semi Sefil) em Força de Mulher.

Para o garotinho, é quando você ama uma pessoa e ela também sente o mesmo. Já o rapaz acredita que mesmo que alguém não te ame, você pode amá-la.

É claro que os fãs da novela comentaram a cena: “Arif confessou seu amor por Bahar (Özge Özpirinçci) e o Doruk captou. Lindos demais”, disse uma internauta. “A carinha do Doruk falando sobre amor explodiu o fofurômetro”, afirmou outra. “Adoro as cenas do Arif com as crianças. Dois apaixonados, um pela Bahar, e outro pela Ceyda (Gökçe Eyüboğlu)”, brincou um seguidor.

Saiba mais:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

A união faz a Força! Veja como Enver conseguiu entregar 200 camisas em poucos dias:

