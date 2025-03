Dubladora de Doruk celebra sucesso do personagem em Força de Mulher: ‘Prazer enorme’ Cena em que filho de Bahar abraça e pede beijo a Azmi, capanga de Nezir, conquista público Novidades|Do R7 29/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/03/2025 - 02h00 ) twitter

Doruk é fofo com Azmi e deixa o capanga desconcertado

A inocência de uma criança! A passagem de Bahar (Özge Özpirinçci) e Doruk (Ali Semi Sefil) pela casa de Nezir (Hakan Karahan) em Força de Mulher foi marcada por momentos tensos e fofos. Em um deles, o pequeno agradece a Azmi (Kuzey Yücehan), capanga do malvadão, o novo presente e lhe abraça, além de pedir um beijo, deixando-o desconcertado.

No post com o trecho da cena no perfil oficial da novela, a dubladora de Doruk, Emanuela Alves, celebrou o sucesso do pequeno junto aos fãs da trama:

“Dublar esse fofo foi um prazer enorme! Sabia que ele iria conquistar o coração do público”.

Relembre:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

