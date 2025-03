Intérprete de Piril em Força de Mulher arrasa em ensaio fotográfico e ganha declaração de fãs brasileiros Ahu Yağtu posou para revista turca e compartilhou cliques nas redes sociais Fora das Telas|Do R7 26/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/03/2025 - 02h00 ) twitter

Ahu Yağtu, a Piril de Força de Mulher, ganhou elogios dos fãs em fotos de ensaio fotográfico Reprodução/Instagram

Ahu Yağtu surgiu belíssima em um ensaio fotográfico compartilhado por ela nas redes sociais. A intérprete de Piril em Força de Mulher provou que tem beleza e elegância de sobra nos cliques feitos em estúdio para uma revista da Turquia.

Os telespectadores estão acompanhando os passos do elenco da novela turca e marcaram presença no perfil do Instagram da atriz. Na postagem com as fotos, os fãs brasileiros aproveitaram para demonstrar todo o carinho e admiração que nutrem pela artista.

Confira:

Entre os comentários, muitos enalteceram a beleza da atriz. “Piril, o Brasil ama você”, escreveu uma fã. “Belíssima”, elogiou outra. “Te amo”, se declarou mais uma seguidora.

‌



Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja também: elenco feminino da novela esbanja estilo nas redes sociais

