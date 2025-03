Direto do túnel do tempo! Intérprete de Hatice surpreende fãs com foto antiga Bennu Yıldırımlar mostrou nas redes sociais uma lembrança de quando estudou em uma instituição de música

Fora das Telas|Do R7 20/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share