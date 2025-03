Atriz e modelo! Intérprete de Ceyda mostra ensaio fotográfico e ganha elogio dos fãs Gökçe Eyüboğlu surgiu belíssima em um estúdio e recebeu o carinho dos seguidores brasileiros nas redes sociais Fora das Telas|Do R7 21/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/03/2025 - 02h00 ) twitter

Gökçe Eyüboğlu, a Ceyda de Força de Mulher, recebeu elogios dos fãs ao mostrar fotos de ensaio profissional Reprodução/Instagram

Gökçe Eyüboğlu animou os fãs de Força de Mulher ao compartilhar um ensaio fotográfico feito em estúdio. A intérprete de Ceyda na novela turca apareceu com o cabelo em tom ruivo e vestindo uma camisa social branca.

Com mais de dez mil curtidas, os registros receberam diversos comentários de seguidores brasileiros no perfil da atriz no Instagram. Os admiradores da artista enalteceram a beleza dela nos registros profissionais.

Confira:

“Bonita demais, adoro a sua personagem Ceyda”, disse uma seguidora em português. “Amei o ensaio e sua energia! Continue exalando alegria”, escreveu mais uma fã. “Te amamos aqui no Brasil”, declarou outra.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Versátil! Confira as mudanças que atriz que vive Ceyda já fez no cabelo:

