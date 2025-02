Enver faz sucesso com fãs de Força de Mulher: ‘Queria ter um avô assim’ Personagem ficou feliz ao conhecer os filhos gêmeos de Sarp e Piril e se encantou com os irmãos de seus netinhos Novidades|Do R7 20/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/01/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Enver fica feliz por conhecer os irmãos de seus netos Reprodução/RECORD

Em Força de Mulher, Piril (Ahu Yağtu) apareceu na casa de Enver (Şerif Erol) e Hatice (Bennu Yıldırımlar) para expor uma das crueldades de Sirin (Seray Kaya).

A esposa de Sarp (Caner Cindoruk) e os gêmeos passaram a noite com os pais de Bahar (Özge Özpirinçci).

Enver observou as crianças dormirem, lembrou que eles são irmãos de Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), e ficou chateado por vê-los passar por situações tão difíceis.

O alfaiate é um dos personagens preferidos do público: “Ele é tão fofinho. Queria ter um vô assim”, disse uma fã. “Enver é uma pessoa incrível e sensível, um querido!”, afirmou uma internauta. “Ser humano cheio de amor, carinho, dedicação e respeito com as pessoas, principalmente com as crianças”, elogiou mais um.

‌



Saiba mais:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Repaginada! Veja como Sirin surpreendeu com novo visual em Força de Mulher:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Um antes e depois digno de novela! Em Força de Mulher, Sirin (Seray Kaya) deu uma repaginada no look após se aliar ao Suat (Gazanfer Ündüz). Veja detalhes dessa mudança no visual! Reprodução/RECORD