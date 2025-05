Enver se vinga de Sirin e público ironiza: ‘Foi embora todo o salário’ Após a filha jogar as roupas dele pela janela, patriarca fez o mesmo com os pertences dela Novidades|Do R7 13/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/05/2025 - 02h00 ) twitter

Enver (Şerif Erol) joga as roupas de Sirin (Seray Kaya) pela janela em Força de Mulher Reprodução/RECORD

Sirin (Seray Kaya) não tem jeito em Força de Mulher! Após a vilã jogar as roupas do pai pela janela, foi a vez de Enver (Şerif Erol) se vingar e fazer o mesmo com os pertences dela. A cena repercutiu entre os fãs da novela nas redes sociais, que se divertiram com a situação.

No perfil oficial da trama no Instagram, o público ironizou o momento e se divertiu com a vingança do personagem. “Foi embora todo o salário da Sirin”, comentou um seguidor.

Confira:

“Eu gostei dessa cena”, celebrou uma fã. “Achei muito bom, faltou o celular e o par de sapatos”, comentou outra. “O pior é que nas roupas da Sirin estava todo o salário dela”, observou mais uma telespectadora.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

