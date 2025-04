Enver vira meme após cena de Força de Mulher e fãs enaltecem novela: ‘Conquistou meu coração’ Telespectadores elogiaram as emoções dos últimos episódios da trama turca Novidades|Do R7 25/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/04/2025 - 02h00 ) twitter

Cena com Enver (Şerif Erol) vira meme nas redes sociais e fãs enaltecem Força de Mulher Reprodução/Instagram

As últimas emoções de Força de Mulher empolgaram os fãs da novela nas redes sociais. Em meio à festa de circuncisão de Doruk (Ali Semi Sefil) e as diversas confusões que aconteceram em seguida, uma imagem de Enver (Şerif Erol) tentando apartar uma discussão entre Sarp (Caner Cindoruk) e Bahar (Özge Özpirinçci) virou até meme na internet.

Os telespectadores elogiaram a trama turca no perfil oficial do Instagram. E muitos seguidores enalteceram as novelas turcas, além de revelarem amar as reviravoltas de Bahar.

Confira:

“Que novela boa! Não perco nem um dia, adoro!”, escreveu uma fã. “Força de Mulher é a melhor e tenho dito”, elogiou outra. “Conquistou o meu coração”, ressaltou mais uma seguidora.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Só confusão! Veja tudo o que rolou na festa de Doruk:

Prisão, brigas, choro e muito climão! Aconteceu de tudo na festa de circuncisão do Doruk (Ali Semi Sefil) em Força de Mulher, isso porque o evento reuniu personagens improváveis em um único lugar. A seguir, se divirta e se emocione com todas as confusões que rolaram! Reprodução/RECORD