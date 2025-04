Semelhança entre ator que vive Sarp e intérprete de Doruk chama a atenção dos fãs Fora das telas, Caner Cindoruk apareceu ao lado de com Ali Semi Sefil em um clique fofo e rendeu muitos comentários Fora das Telas|Do R7 19/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caner Cindoruk, o Sarp, em clique fofo com Ali Semi Sefil, o Doruk Reprodução/Instagram

Sarp (Caner Cindoruk) agora vive próximo aos filhos em Força de Mulher. E nas redes sociais, a relação dele com as crianças fora dos estúdios também conquista o público. Em seu perfil oficial no Instagram, Caner arrancou elogios do público com foto ao lado de Ali Semi Sefil, o Doruk.

Na foto, a semelhança chamou a atenção e alguns fãs até cogitaram se os dois eram pai e filho de verdade.

“Doruk é filho dele mesmo?”, indagou uma seguidora. Enquanto outra elogiou os dois: “Doruk é uma criança linda”.

Fique por dentro:

‌



Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Arif e Bahar: confira um resumo da breve história de amor do casal em Força de Mulher

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Com o retorno de Sarp (Caner Cindoruk) em Força de Mulher, Bahar (Özge Özpirinçci) terminou o relacionamento com Arif (Feyyaz Duman) para que Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) pudessem ter o pai por perto. Enquanto o casal está separado, que tal conferir um resumo da história deles? Reprodução/Instagram