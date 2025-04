Intérprete de Emre em Força de Mulher mostra cliques de viagem a Berlim, na Alemanha Ao lado da esposa, ator da novela turca apareceu com latas de tinta e brincou sobre ser marido assistente de artista; entenda! Fora das Telas|Do R7 12/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/04/2025 - 02h00 ) twitter

Ahmet Rifat Şungar, o Emre de Força de Mulher, compartilhou fotos de viagem à Berlim com a esposa nas redes sociais Reprodução/Instagram

Enquanto Emre em Força de Mulher não atravessa a sua melhor fase quando o assunto é amor, o intérprete do personagem, Ahmet Rifat Şungar, não pode dizer o mesmo. O ator turco mostrou nas redes sociais que vive um casamento feliz ao compartilhar alguns registros de uma viagem a Berlim ao lado da esposa, Esra Gülmen.

Nos cliques em seu perfil no Instagram, os dois aparecem sorridentes com latas de tinta em spray, prestes a fazer arte nos muros da capital alemã. A mulher de Ahmet é artista no México e tem trabalhos expostos em uma galeria de arte contemporânea de Berlim.

Confira:

Na legenda da publicação, o ator ainda brincou sobre a sua colaboração no trabalho da esposa: “Marido assistente da artista”, escreveu. As fotos foram elogiadas pelos fãs do artista. “As cores ficaram bonitas”, disse uma seguidora.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja como Emre descobriu paternidade na novela:

share Emre (Ahmet Rıfat Şungar) descobriu que é o pai de Arda em Força de Mulher e reagiu mal à notícia. O dono da cafeteria revelou sua verdadeira face, ofendeu Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e acusou a cantora de planejar tudo por dinheiro. A seguir, veja como tudo aconteceu! Reprodução/RECORD