Fãs de Força de Mulher elegem seus galãs turcos favoritos Publicação no perfil oficial da novela mostrou que a disputa entre Sarp e Arif continua em alta entre os telespectadores Novidades|Do R7 04/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Público elege seus galãs preferidos na trama Montagem

Bastou uma publicação no perfil oficial no Instagram de Força de Mulher para o público revelar quem são seus galãs turcos favoritos na trama da RECORD. O post que reuniu as fotos de Raif (Sinan Helvac), Arif (Feyyaz Duman), Cem (Hakan Kurtas) e Emre (Ahmet Rifat Şungar) veio acompanhado de uma daquelas brincadeiras com um fundinho de verdade: “Eu vejo a novela pelo enredo”.

As fãs logo se identificaram e, inclusive, o “team Sarp” mostrou que continua vivo, mesmo após a morte do personagem: “O Sarp era o mais lindo!”, afirmou uma seguidora.

Mas também teve representante do “team Arif” nos comentários: “Arif, um motivo a mais para apreciar a novela”, justificou.

Outra fã observou: “Os turcos são muito bonitos”. E teve quem entrou com tudo na brincadeira e já mandou logo a trama perfeita: “Arif e Raif são os melhores enredos”.

‌



Confira a publicação e reforce a torcida pelo seu galã!

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Relembre a rivalidade entre Sarp e Arif:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Quando o assunto é treta, Arif (Feyyaz Duman) e Sarp (Caner Cindoruk) são especialistas! Os galãs de Força de Mulher não perdem um confronto sequer e já se desentenderam diversas vezes ao longo da trama. A seguir, relembre sete brigas entre eles! Arte/R7