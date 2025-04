Fãs elogiam amizade de Arif e Doruk em Força de Mulher: ‘Criança sente quando é amada’ Telespectadores da novela turca comemoraram momento em que o pequeno escolhe o galã para ser seu padrinho Novidades|Do R7 26/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/04/2025 - 02h00 ) twitter

Doruk (Ali Semi Sefil) escolheu Arif (Feyyaz Duman) para ser seu padrinho em Força de Mulher Reprodução/RECORD

Arif (Feyyaz Duman) arrebatou corações dentro e fora de Força de Mulher. Enquanto Doruk (Ali Semi Sefil) escolheu o galã para ser seu padrinho, fora da ficção, os fãs da novela turca celebraram o momento e elogiaram o personagem.

No perfil oficial da trama no Instagram, os telespectadores reagiram à cena com mais de 300 comentários. A maioria dos seguidores enalteceu a postura de Arif no cuidado com os filhos de Bahar (Özge Özpirinçci).

Confira:

“Criança sente quando é amada de verdade e Arif ama essas crianças”, analisou outra. “Arif é sinônimo de proteção e cuidado”, reiterou mais uma telespectadora.

‌



Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Relembre tudo o que aconteceu na festa de Doruk:

