Sarp ou Arif? Fãs comparam galãs e torcida pelo ex-marido de Bahar cresce Telespectadores debateram o empenho do ex-marido de Bahar em transformar o local para os filhos morarem Novidades|Do R7 19/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/04/2025 - 02h00 )

Sarp (Caner Cindoruk) foi elogiado ao promover mudança em apartamento para os filhos morarem em Força de Mulher Reprodução/RECORD

A mudança de Sarp (Caner Cindoruk) para o prédio onde Bahar (Özge Özpirinçci) mora repercutiu dentro e fora de Força de Mulher. Enquanto na trama Arif (Feyyaz Duman) ficou nervoso e desconfortável com a situação, os fãs da novela turca enalteceram a atitude do ex-marido da protagonista.

No perfil oficial no Instagram, os telespectadores opinaram sobre a transformação promovida no apartamento pelo pai de Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil). Para uma parte do público, a reforma feita da noite para o dia mostrou o cuidado que o personagem tem com os filhos e gerou algumas comparações com Arif.

Confira:

“Sarp transformou um caos em um lindo e confortável apartamento de verdade, parabéns pelo seu esforço e dedicação com aqueles que você ama”, escreveu uma fã. “Olha que diferença da casa do Sarp e o café do Arif. O Sarp é muito caprichoso”, opinou outra. “E o Arif até hoje não arrumou as grades do café”, observou mais uma seguidora.

‌



Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Relembre tudo o que aconteceu na mudança de Sarp para o prédio de Bahar:

