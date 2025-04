Ator que vive Munir em Força de Mulher mostra clima descontraído com o elenco Caner Çandarli compartilhou registros do set nas redes sociais e uma visita da filha em meio às gravações Fora das Telas|Do R7 14/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/04/2025 - 02h00 ) twitter

Caner Çandarlı, o Munir de Força de Mulher, se diverte nos bastidores da novela Reprodução/Instagram

Caner Çandarli, o Munir de Força de Mulher, encantou os fãs da novela ao compartilhar fotos do elenco nos bastidores. O ator mostrou os registros em seu perfil no Instagram e até a filha aproveitou o clima descontraído entre os atores da trama turca.

Nos cliques, Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) aparecem com ele e a filha no cenário da mansão de Sarp (Caner Cindoruk), com a intérprete de Bahar (Özge Özpirinçci) os observando. Em outros cliques, é possível ver o artista ensaiando algumas cenas com os colegas, inclusive o ator que vive Nezir (Hakan Karahan).

Confira:

Os telespectadores se empolgaram com os registros. “Que legal ver todos sorrindo, amei”, elogiou uma fã. “O Brasil está em êxtase com a interpretação de vocês”, comentou mais uma. “Elenco maravilhoso, estou amando a novela, o Munir é ruim, mas também é bom! Excelente personagem, parabéns”, celebrou outra seguidora brasileira.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Relembre os momentos de Bahar belíssima na novela:

share Linda é ela! Bahar (Özge Özpirinçci) chegou na festa de Ali (Eren Ikizler) e Omer (Emre Ikizler) entregando beleza e classe! A protagonista usou um vestido elegante de Sirin (Seray Kaya), e mesmo com o sapato da irmã, um número menor que o dela, manteve a postura. Sarp (Caner Cindoruk) ficou completamente encantado pela esposa, já Piril (Ahu Yağtu) teve um surto de raiva. Confira os melhores momentos da festa dos gêmeos! Reprodução/RECORD