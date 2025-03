Fãs opinam sobre situação de Arif em Força de Mulher Telespectadores da RECORD comentaram prisão do galã e relação com Bahar Novidades|Do R7 14/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/03/2025 - 02h00 ) twitter

Público de Força de Mulher opina sobre prisão de Arif (Feyyaz Duman) Reprodução/RECORD

Arif (Feyyaz Duman) não vive bons dias em Força de Mulher. O vizinho de Bahar (Özge Özpirinçci) foi preso após cair em uma armadilha dos capangas de Nezir (Hakan Karahan), que colocaram a arma que matou Yeliz (Ayça Erturan) em sua cafeteria.

O momento foi debatido pelos fãs no perfil oficial da novela no Instagram. Alguns telespectadores opinaram sobre a situação e também analisaram como ficará a relação dele com Bahar na trama.

Confira:

“Ele está protegendo o pai, que sabia o que ia acontecer, então de certa forma está envolvido, enquanto o Arif não sabia de nada”, analisou uma seguidora. “Às vezes, acho que Bahar não merece o Arif! Ele se prejudica por ela, que é tão injusta com ele! Arif conta tudo, sai logo dessa prisão”, opinou uma fã.

‌



“Ele faz tudo pela Bahar, só não falou o que sabe, por medo de algo acontecer com ela. Isso que é amar alguém de verdade”, celebrou outra.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja ensaio que Feyyaz Duman fez do elenco nos bastidores de Força de Mulher:

