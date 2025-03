Intérprete de Sarp em Força de Mulher arrasa com fotos sem barba na África do Sul Ator turco esteve na Cidade do Cabo e compartilhou diversos registros com os fãs em seu perfil no Instagram

Fora das Telas|do R7 06/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share