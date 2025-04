Intérprete de Hatice em Força de Mulher manda recado para os fãs brasileiros Atriz Bennu Yıldırımlar deixou uma mensagem para o público da novela em entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular Novidades|Do R7 26/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/04/2025 - 02h00 ) twitter

Hatice em Força de Mulher, Bennu Yıldırımlar deixou uma mensagem para os fãs do Brasil em entrevista ao Domingo Espetacular Reprodução/RECORD

Com o sucesso de Força de Mulher na tela da RECORD, Bennu Yıldırımlar, que interpreta Hatice na trama turca, conheceu o carinho do público brasileiro. Em entrevista ao Domingo Espetacular, ela retribuiu esse afeto e deixou um recado para os fãs.

“Eu quero mandar beijos e meu amor para o público do Brasil. Espero que todos continuem acompanhando a novela porque eu tenho certeza que vocês vão gostar”.

Ainda no bate-papo no programa, a atriz revelou que tomou ciência da repercussão da novela por meio das interações com os seguidores brasileiros nas redes sociais e revelou o desejo de visitar o país.

Assista à entrevista na íntegra:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja sete vezes em que Hatice e Enver foram um casal inspirador na novela:

Enver (Şerif Erol) e Hatice (Bennu Yıldırımlar) já passaram por momentos bons e ruins em Força de Mulher, mas continuaram juntos. Os anos de união fizeram o casal amadurecer e se tornar uma verdadeira inspiração para o público da novela. A seguir, veja sete momentos em que os personagens demonstraram todo o amor que sentem um pelo outro!