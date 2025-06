Kismet enfrenta Cem e é ameaçada pelo criminoso Enquanto isso, Bahar procura a advogada para revelar sua relação com o bandido no capítulo desta quarta (4) de Força de Mulher Novidades|Do R7 04/06/2025 - 16h24 (Atualizado em 04/06/2025 - 16h24 ) twitter

Kismet enfrenta Cem e sofre ameaças Reprodução/RECORD

Nesta quarta (4), na novela Força de Mulher, Kismet (Tugce Altug) vai atrás de Cem (Hakan Kurtaş), irada com o que aconteceu na festa em que encontrou Bahar (Özge Özpirinçci). Os dois discutem, e o bandido a ameaça. Intrigada, Bahar vai ao escritório da advogada e conta como se envolveu com Cem.

Emre (Ahmet Rıfat Şungar) diz a Arif (Feyyaz Duman) que está ansioso pela chegada de seu filho verdadeiro e explica de qual família é o menino. Arif fica feliz com a decisão de Emre.

Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) chega à casa de Fazilet para trabalhar e estranha a forma como a escritora a trata. Ceyda e Raif se divertem juntos, e ele avisa que os dois sairão para almoçar fora. Fazilet (Hümeyra) vai à loja onde Bahar vendeu suas joias.

Durante o almoço, Ceyda fala sobre o verdadeiro filho para Raif (Sinan Helvaci). Ele elogia a cantora e a deixa emocionada ao dizer que ela é a melhor mãe do mundo.

Na cafeteira, Sirin (Seray Kaya) trata mal o filho de Emre quando o garoto chega, e o menino, acompanhado pelo homem que o criou, já se diz dono do café.

Ceyda chora quando Arif conta que ela poderá ficar com Arda (Kerem Yozgatli) e que Emre entrou em um acordo com o pai biológico do menino.

Enver (Şerif Erol) tenta conversar com Bahar para saber o que está acontecendo, mas ela volta a mentir para o padrasto, e ele percebe.

Sirin fala sobre Ceyda e complica o acordo que Emre fez com o pai do filho biológico.

Fazilet volta para casa com suas joias e passa a tratar Ceyda de forma fria.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD.

Entenda como Bahar foi parar nas mãos de Cem:

