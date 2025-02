Protagonista de Força de Mulher revela ler todos os comentários dos fãs brasileiros nas redes sociais Em entrevista para o Domingo Espetacular, Özge Özpirinçci contou que gosta de interagir com os seguidores nas redes sociais Novidades|do R7 14/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/02/2025 - 02h00 ) twitter

Özge Özpirinçci revela ler todos os comentários dos fãs brasileiros nas redes sociais Reprodução/RECORD

Özge Özpirinçci está de olho em tudo o que os fãs de Força de Mulher comentam em suas redes sociais! Em entrevista ao Domingo Espetacular, a intérprete de Bahar revelou ler e traduzir os recados deixados pelos seguidores brasileiros em seu perfil no Instagram.

“Eu traduzo para ver o que eles estão falando, se tem alguma pergunta ou não, porque eu gosto de responder às perguntas dos fãs, é divertido”, disse a artista.

Entre os diversos elogios dos fãs à atriz, muitos também enaltecem a história da protagonista. Özge destaca o impacto da trama, que ultrapassou as fronteiras da Turquia.

“É tão legal para mim ver o quanto as pessoas estão conectadas com o personagem, com a história. Mesmo que seja um país diferente, de uma cultura diferente. Mas você vê que algumas emoções são acima de tudo e eu acho que a história de Bahar é uma delas”, contou.

Assista à entrevista na íntegra:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, a novela é exibida mais cedo, às 20h40. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Relembre a amizade entre Ceyda, Bahar e Yeliz na novela:

Ceyda (Gökçe Eyüboğlu), Bahar (Özge Özpirinçci) e Yeliz (Ayça Erturan) formaram um trio inseparável em Força de Mulher! A parceria entre as três inspirou o público da novela turca. Relembre como essa amizade se desenvolveu! Reprodução/RECORD