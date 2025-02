Público apoia ataque de fúria de Ceyda em Força de Mulher Cantora sofre a dor da perda da amiga e resolve se vingar Novidades|Do R7 20/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/02/2025 - 02h00 ) twitter

Público apoia Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) em ataque de fúria Reprodução/RECORD

A morte de Yeliz (Ayça Erturan) mexeu com todos os personagens de Força de Mulher, em especial com Ceyda (Gökçe Eyüboğlu). A cantora viu a amiga e colega de apartamento morrer em seus braços e desde então tem tido dificuldades em lidar com a dor do luto.

Após saber por Arif (Feyyaz Duman) que o ex-patrão de Yeliz ofendeu a falecida por achar que ela tinha dado um calote ao não aparecer no trabalho, Ceyda resolve fazer justiça com as próprias mãos e destrói a loja do empresário.

Nos comentários, a lealdade da moça foi destacada. “Amigos verdadeiros são amigos para sempre”, escreveu uma seguidora.

Já outra elogiou a intepretação de Gökçe Eyüboğlu: “Admiro muito o trabalho dela”.

Confira:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, a novela é exibida mais cedo, às 20h40. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja tudo o que sabemos sobre a história de Ceyda e Emre em Força de Mulher :

share Um novo personagem apareceu em Força de Mulher e mexeu com os sentimentos de Ceyda (Gökçe Eyüboğlu). Durante um desabafo com Bahar (Özge Özpirinçci), a cantora revelou que Emre (Ahmet Rıfat Şungar) é pai de seu filho, Arda, e contou como os dois se conheceram. Confira a história a seguir! Reprodução/RECORD