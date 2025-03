Público dá opinião sincerona sobre Hatice em Força de Mulher Telespectadores da novela turca reagiram ao momento em que personagem discute com Ceyda por causa de Sirin Novidades|Do R7 23/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/03/2025 - 02h00 ) twitter

Hatice (Bennu Yıldırımlar) discutiu com Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) por causa de Sirin (Seray Kaya) Reprodução/RECORD

Hatice (Bennu Yıldırımlar) está sempre pronta para defender Sirin (Seray Kaya) em Força de Mulher e todos os personagens da novela turca já sabem. Durante uma conversa com Ceyda (Gökçe Eyüboğlu), a mãe saiu em defesa da vilã e o público deu opiniões sinceras sobre esse momento nas redes sociais.

No perfil oficial da trama no Instagram, os telespectadores avaliaram as atitudes de Hatice sobre Sirin e não pouparam críticas à personagem.

Confira:

“Hatice fazendo o papel de mãe cega que passa a mão na cabeça... Bom mesmo é o Enver”, escreveu uma seguidora. “A Hatice não aprende mesmo, tanta coisa séria que a Sirin já aprontou e ela ainda não aprendeu”, lamentou outra.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Sete vezes que Enver e Hatice foram um casal inspirador na novela:

