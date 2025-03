Rolou um clima entre Bahar e Sarp? Fãs comentam torcida por galã em Força de Mulher Rotina de protagonista e ex-marido juntos na mesma casa movimenta opinião do público da novela Novidades|Do R7 12/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/03/2025 - 02h00 ) twitter

Fãs opinam se rolou clima de romance entre Sarp (Caner Cindoruk) e Bahar (Özge Özpirinçci) ao conviverem na mesma casa Reprodução/RECORD

Os momentos de Bahar (Özge Özpirinçci) e Sarp (Caner Cindoruk) juntinhos na mesma casa fez com que os fãs de Força de Mulher começassem a especular uma possível reconciliação entre os dois. A cena em que Sarp vai ao mercado antes do acidente e Bahar o pede para comprar azeite rendeu diversos comentários no perfil oficial da novela no Instagram.

Os telespectadores, inclusive, opinaram sobre quem gostariam de ver ao lado da mocinha da trama turca: Sarp ou Arif (Feyyaz Duman).

Confira:

“Tão lindo eles dois, Sarp é um homem muito bom, ama a família dele”, escreveu uma telespectadora. “E que climão, amo esses dois”, elogiou uma seguidora. “Prefiro o Arif”, disse mais uma fã. “Torcendo contra esse casal”, comentou outra.

‌



Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja um resumão dos últimos acontecimentos da novela:

