Sarp fez certo ao enfrentar Nezir? Fãs de Força de Mulher opinam Galã deu uma cabeçada no vilão, após não aguentar as suas provocações Novidades|Do R7 15/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Público defende Sarp (Caner Cindoruk) ao enfrentar Nezir (Hakan Karahan) em Força de Mulher Reprodução/RECORD

Sarp (Caner Cindoruk) enfrentou Nezir (Hakan Karahan) em Força de Mulher, após o magnata provocá-lo falando sobre seus filhos. O galã não tolerou as afrontas do vilão e deu uma cabeçada nele.

A atitude do ex-marido de Bahar (Özge Özpirinçci) repercutiu no perfil oficial da novela no Instagram. Os telespectadores opinaram sobre o momento e muitos defenderam a ação de Sarp, destacando o cuidado dele com a própria família.

Confira:

“É isso aí, Sarp não se intimidou, sempre pensando na sua família”, escreveu uma fã. “Eu gostei! Será que agora Bahar está enxergando a máfia que o esposo enfrentou?”, questionou uma seguidora. “Sarp mostrou-se um homem de coragem partindo em defesa de sua família. Amei”, opinou outra.

‌



Acompanhe tudo o que acontece com Sarp em Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Relembre a conversa decisiva entre Sarp e Bahar sobre o acidente na balsa:

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A conversa entre Sarp (Caner Cindoruk) e Bahar (Özge Özpirinçci) era uma das sequências mais esperadas pelo público de Força de Mulher. Finalmente a protagonista descobriu toda a verdade sobre o acidente na balsa que fez o pai de seus filhos ser dado como morto por anos. A seguir, veja tudo o que Sarp revelou para Bahar! Reprodução/RECORD