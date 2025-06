Carro fica preso entre poste e casa após acidente em Itaquera Quatro mulheres estavam no veículo; três tiveram ferimentos leves Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 12h08 (Atualizado em 30/06/2025 - 12h08 ) twitter

SP: carro fica preso entre poste e portão de casa após grave acidente na zona leste

Na zona leste de São Paulo, um acidente deixou um carro preso entre um poste e uma casa no bairro de Itaquera. O incidente ocorreu por volta das 21h, envolvendo quatro mulheres no veículo; três delas foram levadas ao pronto-socorro com ferimentos leves.

O impacto foi tão forte que o inquilino da casa atingida pensou que o teto havia desabado. A remoção do carro levou mais de meia hora, exigindo um trabalho cuidadoso da equipe de resgate. Apesar das condições do veículo, as ocupantes conseguiram sair por conta própria, com apenas uma delas machucando o pulso.

O percurso do carro causou danos a dois veículos estacionados antes de parar na casa. A polícia está investigando a dinâmica do acidente para entender suas causas.

