Dia Internacional da Tiroide destaca importância de cuidar da glândula Disfunções na tiroide afetam milhões e podem ser tratadas pelo SUS Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 12h23 (Atualizado em 23/05/2025 - 12h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Conheça melhor as disfunções da tireoide, que afetam quase 10% das pessoas

No Dia Internacional da Tiroide, celebrado em 25 de maio, a atenção se volta para as disfunções dessa glândula que afetam quase 10% da população mundial. Localizada no pescoço, a tiroide é responsável pela produção de hormônios essenciais para o metabolismo e diversas funções vitais. Alterações nessa glândula podem impactar significativamente a saúde.

Entre os distúrbios estão o hipertiroidismo, com produção excessiva de hormônios causando agitação e perda de peso, e o hipotiroidismo, mais comum, que provoca cansaço e ganho de peso devido à produção insuficiente de hormônios. A tiroidite de Hashimoto é uma causa autoimune do hipotiroidismo.

O tratamento está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) através do uso de hormônio sintético. Pacientes monitoram regularmente sua condição por meio de exames de sangue para manter o equilíbrio hormonal. A adesão ao tratamento é fundamental para garantir bem-estar físico e mental.

A detecção das alterações na tiroide é feita por exames que medem níveis hormonais e identificam autoanticorpos. Com tratamento adequado, pacientes podem levar uma vida normal apesar das limitações impostas pela condição.

‌



Assista em vídeo - Conheça melhor as disfunções da tireoide, que afetam quase 10% das pessoas

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!