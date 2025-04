Dono de oficina é preso por fingir ser policial e ameaçar clientes Suspeito usava documentos e objetos falsos para intimidar os clientes Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/04/2025 - 12h20 (Atualizado em 03/04/2025 - 12h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dono de oficina mecânica é preso suspeito de se passar por policial para ameaçar clientes

Um homem de 47 anos foi detido em Goiânia (GO) por se fazer passar por policial para ameaçar clientes insatisfeitos com os serviços de sua oficina mecânica. Ele utilizava distintivos e armas falsos como parte do esquema de intimidação.

As investigações começaram após denúncias de que um suposto policial estava ameaçando pessoas. Durante o inquérito, a polícia descobriu que o suspeito enviava selfies e vídeos na delegacia para sustentar a falsa identidade. Ele já possuía diversas passagens pela polícia por crimes como falsidade ideológica e estelionato. O prejuízo causado aos clientes foi estimado em cerca de R$ 40 mil.

Assista em vídeo - Dono de oficina mecânica é preso suspeito de se passar por policial para ameaçar clientes

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!