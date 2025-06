Operação policial desarticula quadrilha que aplicava golpes em turistas Ação prendeu 12 suspeitos e bloqueou contas usadas em fraudes Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 11h35 (Atualizado em 26/06/2025 - 11h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Operação em SP busca desmantelar quadrilha que enganava turistas simulando anúncios de hospedagens

Uma operação em São Paulo busca desarticular uma quadrilha que enganava turistas por meio de anúncios falsos de hospedagens. A investigação, iniciada pela Polícia Civil do Piauí, já levou à prisão de 12 indivíduos e ao bloqueio de 22 contas bancárias usadas para receber o dinheiro das vítimas.

Os criminosos criavam anúncios enganosos de imóveis inexistentes no litoral do Piauí, atraindo vítimas com preços atrativos. As transações eram feitas pela internet via PIX ou cartão de crédito, e as vítimas descobriam o golpe ao chegar no local.

As autoridades estão cumprindo 66 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no litoral paulista. Especialistas em segurança alertam para a necessidade de verificar a autenticidade dos anúncios antes de efetuar pagamentos, especialmente quando os preços são significativamente baixos. Recomenda-se confirmar a existência da propriedade por meio de múltiplas fontes para evitar fraudes.

Assista ao vídeo - Operação em SP busca desmantelar quadrilha que enganava turistas simulando anúncios de hospedagens

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!