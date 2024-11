Patrulha do Consumidor: Casal enfrenta problemas com loja de móveis planejados há quatro anos

A Patrulha do Consumidor desta semana expôs um caso envolvendo a compra de móveis planejados. A professora Marisa Dias Santos e o marido Elvis Francisco de Santana adquiriram móveis de uma loja em 2021 e enfrentam uma longa disputa após a empresa errar as medidas do projeto. Mesmo com a decisão judicial a favor do casal, que pedia o reembolso do valor investido, o estabelecimento ainda não cumpriu o acordo. Celso Russomanno entrou no caso para resolver o impasse que já dura quase quatro anos. Confira!