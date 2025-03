Patrulha do Consumidor: Gestante é maltratada após reclamar de erro em etiqueta de loja

Carol, grávida de quatro meses, e seu marido Tiago procuraram a Patrulha do Consumidor após serem cobrados R$ 399 por um jogo de fronhas que deveria custar R$ 169,90 em uma loja de rede multinacional de São Paulo . Além do erro de cobrança, enfrentaram tratamento inadequado ao tentar resolver o problema. O gerente da loja, ao ser confrontado com a situação, se comprometeu a corrigir o erro e reembolsar a diferença. A situação foi registrada e está sob análise para evitar complicações como essa.



