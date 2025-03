Patrulha do Consumidor: Pai e filha deixam carro em consignação, mas não recebem dinheiro da venda

Pai e filha tinham um carro e deixaram o veículo em consignação em uma agência. Depois de um tempo sem receber notícias, Izidório, de 59 anos, e Gabriela, de 28 anos, foram cobrar o dono do local e descobriram que carro já tinha sido vendido. Nesse momento, começaram as promessas do dono do local para repassar o pagamento. Foram várias e, até hoje, nada do dinheiro. Eles não sabem mais o que fazer e recorreram à Patrulha do Consumidor para tentar resolver a questão.