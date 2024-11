Patrulha do Consumidor: Mulher sofre complicações após cirurgia plástica e denuncia negligência

Após 15 anos, a gerente comercial Gabriela Martins realizou o sonho de fazer a redução das mamas. Ela participou de um projeto que oferece o procedimento a preços mais acessíveis. No entanto, seis dias após a operação, a mulher começou a sentir dores e sinais de infecção grave. Em consulta com o médico, ela passou por um procedimento sem anestesia adequada e teve sua auréola retirada. Para reparar o problema, a clínica deu um orçamento para reconstrução que variou de R$ 8 mil. Celso Russomanno entrou no caso e descobriu que o médico não tem especialidade na área. Acompanhe!