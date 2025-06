Receita do Chef: Guga Rocha ensina a fazer paella caipira, a versão brasileira do prato espanhol

Nesta sexta-feira (24), o chef Guga Rocha preparou uma receita de paella caipira, uma adaptação brasileira do prato tradicionalmente espanhol. O prato leva ingredientes como bacon, linguiça defumada e frango. O preparo começa com um sofrito, um refogado espanhol com cebola, alho, pimentão, páprica e açafrão-da-terra. Em seguida, o arroz parboilizado é cozido com o refogado e um caldo caseiro de frango ou legumes. A finalização é feita com a adição de ervilhas e milho para decorar o prato antes de servir. O prato, além de saboroso, é prático, pois reúne todos os ingredientes em uma única panela. Acompanhe!



