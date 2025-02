Truques de Cozinha: Chef Guga Rocha ensina a preparar uma receita de sorvete deliciosa

No Truques de Cozinha desta quarta (26), o chef Guga Rocha ensinou a preparar uma receita de sorvete deliciosa para refrescar o dia. Ele fez a sobremesa no sabor doce de leite. Guga também revelou se é certo ou errado lavar o arroz e mostrou como improvisar um recipiente com tampa para guardar seus bolos. Confira!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!