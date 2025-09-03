Truques de Cozinha: Guga Rocha ensina como deixar o suco de maracujá mais cremoso
Ele também mostrou uma deliciosa receita de kebab no espeto
No Truques de Cozinha desta quarta-feira (3), o chef Guga Rocha ensinou uma maneira de deixar o suco de maracujá mais cremoso. Ele também explicou as diferenças entre os pimentões verde, amarelo e vermelho, e mostrou como preparar um delicioso kebab no espeto. Confira!
