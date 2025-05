Truques de Cozinha: Guga Rocha ensina forma de evitar coceira nas mãos ao descascar inhame

No Truques de Cozinha desta quarta (28), o chef Guga Rocha mostrou uma forma de evitar coceira nas mãos ao descascar o inhame. Ele também ensinou um jeito infalível de cortar bolos e tortas e explicou as diferentes formas de cortar cebola. Veja essa e outras dicas!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!