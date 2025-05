Você e o Doutor: Entenda as diferenças entre asma e bronquite e conheça os tratamentos mais eficazes

A asma afeta cerca de seis milhões de brasileiros, segundo o Ministério da Saúde. Trata-se de uma doença respiratória que se agrava com o clima seco, assim como a bronquite, embora ambas tenham diferenças. A asma é uma condição crônica com um componente alérgico significativo, enquanto a bronquite pode ser aguda, causada por infecções virais ou bacterianas, ou crônica, frequentemente associada ao tabagismo. O diagnóstico de ambas envolve avaliação clínica e exames como a espirometria. Para prevenção e tratamento, é fundamental o uso de medicamentos sob orientação médica, evitar fatores desencadeantes, como poluição e cheiros fortes, e manter uma boa hidratação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!