Você e o Doutor: Saiba mais sobre as principais alergias de inverno

As previsões de que o inverno de 2025 seria mais rigoroso estão se confirmando em muitas regiões do Brasil. Baixas temperaturas exigem maior cuidado com a saúde. Só as doenças alérgicas respiratórias atingem um terço das pessoas em todo o mundo. Levando isso em conta, o Você o Doutor desta terça-feira (8) traz como tema algumas das principais alergias de inverno. O médico de família, Dr. Antônio Sproesser, tira todas as dúvidas sobre asma, rinite e urticária do frio. Veja!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!