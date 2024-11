Ticiane e Helô Pinheiro se divertem com sucessos do Bonde do Tigrão no Hora do Faro Ainda no programa deste domingo (24), Rodrigo Faro conta a história emocionante de Dona Laurinha, uma senhora de 77 anos que ama dançar balé

