Caio Menck celebra seu terceiro projeto bíblico em Paulo, O Apóstolo Ator dará vida a Lucas na série, um dos discípulos de Jesus que se torna grande amigo do protagonista da história Entrevistas|Ana Mello e Bianca Godoi, do site oficial 06/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caio Menck dará vida a Lucas na superprodução Divulgação/Seriella Productions

Depois de viver Togarma em Gênesis (2021) e Paltiel em Reis (2023), Caio Menck celebra o terceiro personagem bíblico na RECORD, como Lucas em Paulo, O Apóstolo. Em entrevista ao site oficial, o ator comenta o retorno à emissora, adianta detalhes sobre o novo projeto e elogia o protagonista Murilo Cezar.

“É um ambiente muito familiar e acolhedor, e o meu terceiro trabalho na casa. Fiz Gênesis, Reis e agora vou fazer, com alegria, Paulo, O Apóstolo. Tenho me apoiado nos estudos, em Deus e nos amigos que estão aqui, porque sei que se em algum momento tiver uma cena mais tensa, eles irão me apoiar, e eu também estou aqui para ajudar quem for preciso”.

Lucas é discípulo, médico, autor dos capítulos bíblicos de Atos dos Apóstolos e do Evangelho sobre Jesus, e grande amigo de Paulo. “O Lucas vê em Paulo muitos dos ensinamentos de Deus transmutados em ação, em código de vida mesmo. Então, ele vai estar com Paulo para dar suporte para que ele cumpra a missão de espalhar a Palavra de Deus”.

Menck conheceu o protagonista Murilo Cezar no início dos trabalhos para Paulo, O Apóstolo, e explica que esse contato foi essencial para o desenvolvimento dos personagens. “Assim como Paulo, o Murilo é muito íntegro, sério, dedicado e zeloso no que faz. Conhecê-lo e passar mais tempo com ele me ajudou a entender melhor a relação entre Lucas e Paulo”.

Já sobre a trama, o intérprete de Lucas garante: “Não vai dar para respirar de tanta emoção que terá em Paulo, O Apóstolo. É uma história de fé, amor e transformação”.

A superprodução Paulo, O Apóstolo estreia em breve na tela da RECORD e já está disponível no Univer Vídeo.

Veja também: elenco de Paulo, o Apóstolo é desafiado a destacar a mensagem da série em poucas palavras

Publicidade 1 / 23 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Por Ana Mello, Bianca Godoi e Gabriel Alberto Paulo, O Apóstolo estreia no dia 28 de maio, exclusivamente no Univer Vídeo e, em julho, na tela da RECORD. Parte do elenco da superprodução detalhou o que o público pode esperar da trama. Confira: Divulgação/Seriella Productions