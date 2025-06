Cirillo Luna promete surpreender como Agripa em Paulo, O Apóstolo: ‘Ansioso’ Após brilhar em Gênesis e Reis, ator tem novo desafio na superprodução bíblica que estreia em breve na tela da RECORD Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 05/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/06/2025 - 08h46 ) twitter

Cirillo Luna vai viver Agripa em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Dono de personagens marcantes da dramaturgia da RECORD, como Esaú de Gênesis, e Davi, de Reis, Cirillo Luna agora será Agripa em Paulo, O Apóstolo. Na superprodução, que estreia em breve na emissora e, já está disponível no Univer Vídeo, o ator promete algo diferente de tudo o que os seus fãs já acompanharam até hoje.

Em entrevista ao site oficial, Cirillo celebrou o retorno à RECORD e os reencontros nos bastidores da produção, além de revelar as primeiras impressões sobre o personagem.

“Não vai ter guerra nem luta, isso já me deixa muito confortável”, brincou o ator ao lembrar das batalhas de Reis.

“O Agripa vai interferir em alguns jogos políticos, e tem os dilemas internos dele. Isso me agrada demais, até por já ter planejado algo mais sóbrio no olhar, em termos de interpretação”, completou o ator, que ainda definiu o personagem como sedutor.

Para viver Agripa, Cirillo encarou algumas mudanças, como a retirada do ruivo marcante de Esaú e Davi, que deu lugar a um tom mais castanho nos cabelos e na barba.

“Sou a favor da mudança, gosto muito. Se pudesse ficar sem barba acharia ótimo, mas por conta da época, sabemos que os homens eram barbados, então só de mudar a cor já acho sensacional, traz uma diferença que o público percebe e para a gente é muito legal”, revelou.

Cirillo Luna muda visual para nova superprodução Divulgação/Seriella Productions

Em Paulo, O Apóstolo, Cirillo vai reencontrar grandes amigos, como Dani Moreno, com quem fez par romântico em Gênesis, e Rafael Dib e Fifo Benicasa, que viveram alguns dos Valentes de Davi em Reis.

Apesar de, provavelmente, não contracenar com os amigos, o ator vibrou com a possibilidade do convívio nos bastidores: “Só de estar junto pensando a série e trabalhando, de alguma forma, próximo, é muito bom, e dá um quentinho no coração”.

De volta após o estrondoso sucesso em Reis, no qual viveu Davi por quatro temporadas, Cirillo celebrou o novo momento na emissora: “É um ambiente muito agradável de se trabalhar e nós, atores, ficamos muito felizes. Já estava ansioso para retornar, fiquei quase um ano e quatro meses longe, fiz outros trabalhos em séries e no cinema, mas voltar me deixa com o coração muito agradecido”.

A superprodução Paulo, O Apóstolo estreia em breve na tela da RECORD e já está disponível no Univer Vídeo.