Dani Moreno integra o elenco de Paulo, O Apóstolo como Priscila: ‘Carrega uma profundidade’

Dani Moreno interpreta Priscila em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Dani Moreno brilhou na tela da RECORD na pele de Yona em A Rainha da Pérsia e um ano depois encara o desafio de viver Priscila em Paulo, O Apóstolo. Em entrevista ao site oficial, a atriz diferenciou as duas personagens e enalteceu a grandiosidade da superprodução.

“Estou na casa desde 2018 e me sinto empolgada e feliz com o reconhecimento do meu trabalho. Cada personagem tem características únicas. Eu encerrei Yona, minha grande mocinha da vida, com muito carinho e amor. Agora venho com outra mocinha, a Priscila, mas que carrega uma profundidade”.

A atriz tem uma carreira consolidada na emissora e já participou de diversos projetos, mas garante que Paulo, O Apóstolo chega para surpreender. “Vai ser uma produção completamente diferente, estamos sendo desafiados pelo Léo Miranda [diretor-geral] e pela própria história. Então, espero que assim como A Rainha da Pérsia, Paulo, O Apóstolo seja tão grande, especial e importante. Tenho certeza que será”.

E se o sucesso da superprodução depende também do elenco, Dani resgatou a importância do período de preparação para dar vida a Priscila. “Moldamos os personagens, as relações e as histórias. E esse tempo de aprofundamento é extremamente importante para a obra”.

Na contagem regressiva para a estreia na RECORD, a artista fez questão de aguçar a curiosidade dos telespectadores com uma breve descrição do que está por vir: “Paulo (Murilo Cezar) vai mudar completamente a história da Priscila”.

Paulo, O Apóstolo já está disponível no Univer Vídeo e estreia em breve na tela da RECORD.

Por Ana Mello, Bianca Godoi e Gabriel Alberto Paulo, O Apóstolo estreia no dia 28 de maio, exclusivamente no Univer Vídeo e, em julho, na tela da RECORD. Parte do elenco da superprodução detalhou o que o público pode esperar da trama. Confira: Divulgação/Seriella Productions