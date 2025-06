Emily Matte mostra sagacidade na atuação como Popéia em Paulo, O Apóstolo: ‘Personagem estratégica e forte’ Atriz promete trazer um trabalho completamente diferente de seus papéis anteriores na RECORD Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 24/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Emily Matte é Popéia em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Emily Matte chega em Paulo, O Apóstolo como Popéia, uma mulher sagaz e influente. Em entrevista ao site oficial, a atriz promete mostrar um trabalho completamente diferente de seus papéis anteriores na RECORD, como Keren, em Reis (2023) e Aria, na série A Rainha da Pérsia (2024). A artista também revela os desafios de construir uma personagem tão estratégica e sedutora.

“Os três projetos que fiz na RECORD são significativos e especiais para mim. Comecei em Reis com uma participação pequena, mas intensa. Depois, veio a Aria, em A Rainha da Pérsia, ela tinha uma força que me levou até a Popéia. Foi uma caminhada para chegar nessa personagem, e construí-la tem sido um processo delicado, porque ela realmente existiu. É uma mulher relativamente jovem que tem uma história muito profunda, principalmente dentro da trama de Paulo, O Apóstolo“.

Para Emily, a palavra que define Popéia é estratégia. “Toda a trajetória dela é construída com um objetivo principal. Ela tem foco e determinação no que deseja conquistar. É uma personagem extremamente observadora, sagaz e forte. Seus olhares e ações são estratégicos. Enquanto atriz, nesse desafio, acredito que o público vai ver algo completamente diferente do que eu já fiz até aqui, isso é o mais interessante”.

A atriz passou por um longo período de preparação e buscou fontes externas para se aprofundar ainda mais no contexto histórico de Roma.

“Temos a dádiva de ter uma preparação dentro da Seriella Productions, ter uma pessoa ao nosso lado, e no meu caso foi o Leandro Baumgratz [preparador de elenco]. O meu ponto de partida é sempre o roteiro, porém, como a Popéia é real e representa o Império Romano, existem filmes e livros sobre ela. Tive curiosidade em saber mais sobre a infância e a adolescência dela, por exemplo. Então, meu processo de construção foi focado em entender o que essa mulher representava dentro daquela sociedade. Fui extremamente detalhista, tentei ao máximo esmiuçar cada parte, e até dividi em três fases, o que me ajudou. Estou bem feliz com o que eu tenho encontrado e o resultado vamos ver na tela”.

O esforço da atriz tem sido recompensado durante as gravações, onde ela consegue expressar, por meio da atuação, tudo o que tem estudado.

“Todas as cenas da Popéia são intensas, tudo o que ela faz é premeditado e calculado. Então, entrar em cena com essa bagagem e peso nas falas e comportamentos, é intrigante. Mas sinto um cuidado tremendo da equipe e da direção. É um desafio mesmo, mas tudo o que me desafia na profissão, também me move”.

Paulo, O Apóstolo é o primeiro projeto que Emily participa desde o começo e a artista destaca o quanto isso contribui para a interação com o elenco.

“Estou desde dezembro do ano passado construindo essa relação, tanto no meu núcleo, o romano, quanto nos outros. Criamos uma grande família e estamos felizes com esses encontros. Cada personagem tem uma trama diferente e tem sido tão legal conversarmos sobre essa gama de possibilidades. Sou grata porque ganhei grandes amigos”.

Paulo, O Apóstolo já está disponível no Univer Vídeo e estreia no dia 7 de julho, às 21h, na tela da RECORD.

Diário de gravação! Elenco de Paulo, O Apóstolo compartilha primeiras impressões das locações no Rio Grande do Sul

Publicidade 1 / 17 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Por Gabriel Alberto, do site oficial O elenco de Paulo, o Apóstolo passou cerca de quinze dias nas cidades gaúchas para gravar sequências que prometem emocionar e surpreender o público. Em entrevista ao site oficial, eles falaram sobre as locações escolhidas e a oportunidade de estreitar ainda mais as relações com colegas e equipe