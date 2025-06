Flávio Pardal destaca coincidência entre nome de personagens em Neemias e Paulo, O Apóstolo: ‘Estou muito feliz com mais um Ananias’ Desta vez, o ator tem em mãos a responsabilidade de viver um discípulo de Jesus Entrevistas|Bianca Godoi e Gabriel Alberto, do site oficial 13/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Flávio Pardal interpreta o segundo personagem chamado Ananias Divulgação/Seriella Productions

Flávio Pardal interpretou Ananias, ex-governador de Jerusalém, na série Neemias, e chega em Paulo, O Apóstolo com um personagem de mesmo nome. Desta vez, o ator tem em mãos a responsabilidade de viver um discípulo de Jesus e conta, ao site oficial, os detalhes do novo desafio.

“Estou grato com esse retorno, é um presente que me foi dado e estou muito feliz com mais um Ananias”.

Na Bíblia, o discípulo Ananias tem uma importante missão e Flávio adiantou um pouco sobre o que o público pode esperar do Ananias: “Lendo o roteiro, notei o quanto ele é preenchido por fé. Então percebi que não precisava acrescentar nada, pois o Ananias já é um homem agraciado”.

Flávio relembrou que após a preparação com Nara Marques, ele iniciou as gravações com uma sequência delicada. “Já comecei gravando uma cena dificílima, a mais dolorida que tenho nessa superprodução”, confidenciou.

O ator ainda revelou o desejo de que o público receba Ananias e a superprodução Paulo, O Apóstolo de braços abertos. “É uma história linda, bem contada, que prega a Palavra, mas que também aborda a transformação do ser humano. Espero que o telespectador também consiga se transformar por meio desse trabalho”.

A superprodução Paulo, O Apóstolo já está disponível no Univer Vídeo e estreia em breve na tela da RECORD.