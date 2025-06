Floriano Peixoto retorna à RECORD após seis anos para viver Caifás em Paulo, O Apóstolo: ‘Trabalho bem forte’ Personagem bíblico é sumo sacerdote de Jerusalém e o principal perseguidor do protagonista Entrevistas|Bianca Godoi e Gabriel Alberto, do site oficial 04/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/06/2025 - 02h00 ) twitter

Floriano Peixoto é Caifás em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Floriano Peixoto retorna à RECORD após seis anos para viver Caifás em Paulo, O Apóstolo. O ator começou sua carreira na emissora em Cidadão Brasileiro (2006), emendou trabalhos na casa, e seu último papel foi em Topíssima (2019). Ao site oficial, o artista celebra o novo desafio profissional na pele do sumo sacerdote de Jerusalém e principal perseguidor de Paulo (Murilo Cezar).

“Eu comecei na RECORD em 2006, ainda em São Paulo, e foi a primeira novela que fiz na casa. Depois abriram [um complexo de dramaturgia] no Rio de Janeiro, cresceu muito, e fiquei durante esse tempo todo, uns 15 anos, até mais. Passado esse hiato de seis anos, senti saudades e me convidaram para fazer o Caifás, então, fiquei feliz. Sempre me senti à vontade na emissora e estou retornando para minha casa”.

Floriano define Caifás como um personagem desafiador: “Tudo o que um ser humano pode ter de ruim, ele tem. O Caifás faz um contraponto, de certa maneira, com o protagonista. É um perseguidor de Paulo (Murilo Cezar), um homem muito autoritário, agressivo e violento, que arma intrigas e vai exigir de mim um trabalho bem forte”.

O ator já passou pelo processo de preparação para interpretar o sumo sacerdote e tem se dedicado às gravações. “Já fizemos a preparação e temos o figurino, o pontapé inicial foi dado. Agora é só seguir gravando”.

O primeiro contato de Floriano com o elenco foi no evento de boas-vindas, organizado pela Seriella Productions. O artista relembra a ocasião com carinho: “Foi muito importante, pois a gente passa a conhecer os colegas que não tivemos oportunidade antes, às vezes, por não fazer parte do mesmo núcleo. Foi bom para confraternizar e unir o elenco”.

Para finalizar, o intérprete de Caifás descreveu a mensagem da série: “A bondade e o bem sempre vencem. É uma história muito bonita”.

A superprodução Paulo, O Apóstolo estreia em breve na tela da RECORD e já está disponível no Univer Vídeo.

