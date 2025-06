Malu Falangola ressalta curva dramática de Cloe em Paulo, O Apóstolo: ‘É transformada por meio da fé’ Atriz afirma que o trabalho na superprodução tem sido um dos mais desafiadores de sua carreira Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 19/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/06/2025 - 02h00 ) twitter

Malu Falangola interpreta Cloe em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Após viver Ioná em Amor Sem Igual (2020), Amanda em Todas as Garotas em Mim (2022) e Ariela em Reis (2023), Malu Falangola está de volta à tela da RECORD, com o desafio de interpretar Cloe em Paulo, O Apóstolo. É a primeira vez em que a atriz dá vida a uma personagem bíblica e conta, ao site oficial, como tem sido encarar essa grande responsabilidade.

“A Cloe é diferente de todas as minhas outras personagens na RECORD. Ela tem uma história muito interessante, que eu me apaixonei assim que recebi o roteiro. Existe a curva dramática de uma jovem que vem de uma realidade na prostituição e idolatria, e é transformada por meio da fé, assim como Paulo (Murilo Cezar). Então tem sido um dos maiores desafios profissionais que já tive”.

Para a atriz, a preparação foi fundamental para que ela pudesse compreender a importância de Cloe. “Foi bem legal entender essa parte da Bíblia em que estamos nos baseando para construir a história. A Cloe tem esse papel significativo durante a trajetória dele”.

Malu ainda está no início das gravações, mas já consegue descrever as principais características da personagem: “É uma mulher forte, determinada e corajosa, que luta para encontrar a fé”.

O reencontro com colegas de profissão tem deixado o projeto ainda mais especial para a atriz. “Está sendo maravilhoso porque muitos eu já conhecia de outros trabalhos na casa, então já temos o entrosamento, são amigos meus e atores que amo contracenar de paixão. Isso dá um conforto, nos sentimos mais à vontade e não demora tanto para relaxarmos em cena e nos bastidores”.

Em contraponto, Malu diz estar extremamente feliz com a oportunidade de conhecer novas pessoas em Paulo, O Apóstolo. “Fui recebida no Rio Grande do Sul por um elenco que eu não conhecia, mas todos os atores super legais, achei incrível. Em Cambará do Sul (RS), fizemos uma cena que, para mim, é uma das principais da Cloe”, revelou Malu.

A atriz já assistiu aos primeiros episódios da superprodução durante a première promovida pela Seriella Productions, e garante: “Tenho certeza que vai ser um sucesso. Terminei o segundo capítulo sem conseguir piscar, de tão forte e emocionante que foi a entrega de todos os atores”.

A superprodução Paulo, O Apóstolo já está disponível no Univer Vídeo e estreia no dia 7 de julho, às 21h, na tela da RECORD.

